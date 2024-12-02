تدريب مكثف لفرق الجودة بالإدارات الصحية بقنا

عقدت إدارة الجودة بمديرية الصحة، التابعة لمحافظة قنا، تدريبًا مكثفًا لمسؤولي الجودة بالإدارات الصحية على السياسات المحدثة للجودة وطرق تطبيقها وتنفيذها بالصورة الصحية ومراجعة مردودها.

تحسين الآداء داخل الوحدات الصحية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يوسف عبد الخالق أن التدريب الذي قدمه الدكتورة شيري مجدي مديرة إدارة الجودة والدكتور محمد عبد الفتاح وبحضور أعضاء الجودة بالمديرية وناقش أهم ما ورد في تقارير المرور لفرق الجودة علي الوحدات الصحية، ومراجعة مدى متابعة الفرق لتسجيل البلاغات عن الأحداث العارضة من خلال منظومة OVR،هذا بالإضافة إلي عرض سُبُل تحسين الآداء داخل الوحدات الصحية والمعوقات التي تواجهها الفرق.

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان نحو تطوير جودة الخدمات الصحية المختلفة واتباع أحدث معايير للجودة والتي أقرتها الوزارة بهدف الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي بما يعود بالنفع على المواطنين المترددين على تلك المنافذ.

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