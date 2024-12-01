كردون امني لفض مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقوص فى قنا

فرضت الأجهزة الأمنية، بـ محافظة قنا، كردونا أمنيا عقب وقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين ونتج عنها إصابة 3 أشخاص، بسبب خلافات بينهم بقرية نجع الشيخ مسعود بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده إصابة 3 أشخاص إثر نشوب مشاجرة مسلحة بقرية نجع الشيخ مسعود بقوص.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والاسعاف إلى موقع المشاجرة وتم الفصل بين العائلتين،وبعد الفحص تبين إصابة “ف.س.م” 60 عاما، اشتباه ارتجاج مع جروح متفرقة بالجسم، وأصابة “ه.ف.س” 83 عاما، بطلق ناري خرطوش بالساق اليمنى، و"ج.س.م"47 عاما، كدمات وسحجات،متفرقه بالجسم.

تحريات المباحث في قنا

تم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعه التحريات وكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة.

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