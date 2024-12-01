محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والوقوف على آخر المستجدات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا، موقف معاينة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، مؤكدًا على ضرورة التحرك السريع للرد على تقارير المنظومة بالتنسيق المستمر مع الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، مع إزالة المخالفات بشكل فوري، كما وجه بإعداد وتنفيذ برنامج زمني للانتهاء من كافة المتغيرات التي لم يتم الرد عليها، مشددًا على استمرار عمليات التصوير الجوي لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أعمال بناء مخالفة في جميع القرى والمدن والمراكز.

رصد مستمر للتعديات بالأقمار الصناعية

كما وجه محافظ قنا، بضرورة التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة. مشددًا على أهمية التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، بما يضمن فرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

"عبد الحليم": إزالة فورية لمخالفات البناء

الجدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعتمد على تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لرصد أي تغيرات مكانية بشكل آلي. تتم العملية من خلال تحميل صور فضائية حديثة لجميع قطع الأراضي بالدولة، ومعالجتها باستخدام برامج متخصصة، ثم مراجعتها بواسطة مكاتب المتغيرات المكانية. تهدف المنظومة إلى رصد جميع المتغيرات، بما يشمل التعديات على الأراضي، التعلية، أو الإنشاءات الجديدة.

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