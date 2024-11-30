الأحد 01 ديسمبر 2024
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رياضة

أول تعليق من مجدي اللوزي بعد فوزه برئاسة اتحاد الملاكمة

مجدي اللوزي
مجدي اللوزي

أعرب اللواء مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة الجديد عن سعادته بفوزه برئاسة الاتحاد وحصوله على ثقة الجمعية العمومية لفترة انتخابية جديدة تستمر حتى عام 2028.

وحسم "اللوزي" فوزه بالانتخابات التي أقيمت منذ قليل بعد فوزه بـ13 صوتًا، على حساب منافسه الدكتور عبد العزيز غنيم والذي حصل على 11 صوتًا، فيما جاء صوتًا باطلًا.

وأكد اللواء مجدي اللوزي أن سيبدأ العمل سريعًا وهدفه في المرحلة المقبلة هو تصحيح مسار الملاكمة المصرية وعودة اللاعبين لمنصات التتويج مرة أخرى سواء على الصعيد العالمي أو الأولمبي.

وأضاف إنه سيولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين لأنهم الداعم الرئيسي للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لاتحاد الملاكمة، قد اكتمل بحضور 25 هيئة من أصل 25 لهم حق الحضور والتصويت.

وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة حضور 25 هيئة رياضية وذلك بعد انسحاب نادي الشرقية للدخان، وهم: “الشمس، حدائق الأهرام، بهتيم، القناة، بورسعيد، بورفؤاد، ميت غمر، السنبلاوين، الترسانة، الجيزة، الإعلاميين، الجزيرة، سبورتنج كاسل، 23 يوليو، سكك حديد الشرقية، سكك حديد الغربية، اتحاد الشرطة، الأولمبي، طلائع الجيش، المؤسسة العسكرية بسموحة، المؤسسة العسكرية بالسويس، المؤسسة العسكرية بالهايكستب، المؤسسة العسكرية بالمنيا، المؤسسة العسكرية بأسيوط، المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية“.

الجدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

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