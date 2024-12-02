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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الفرنسى،فيتو

 التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة،  "كارل سكاو" نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي اليوم الإثنين على هامش انعقاد "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

وأعرب  وزير الخارجية عن تقدير مصر لدور البرنامج الهام في دعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات لدعم عمل البرنامج.

سياسة التجويع الإسرائيلية أدت لتفاقم الأزمة الإنسانية لسكان قطاع غزة

 ثمن عبد العاطي الدعوات المتكررة التي أطلقتها قيادة برنامج الغذاء العالمى لتأمين مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى تقدير مصر البالغ لاستمرار عمل البرنامج بالرغم من التحديات الجسيمة التى يواجهها بعد الاستهداف المتكرر لموظفيه، وفي ظل سياسة التجويع الإسرائيلية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان قطاع غزة على نحو غير مسبوق.

تحديات المنظمات الإغاثية فى السودان 

 كما تناول اللقاء التطورات فى السودان، والجهود المشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية فى السودان فى ظل الأوضاع المتدهورة والتحديات التى تواجهها المنظمات الإغاثية الدولية.

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بدر عبد العاطي غزة وزير الخارجية عمل البرنامج سياسة التجويع الإسرائيلية السودان

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