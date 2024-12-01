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رياضة

شاهد، أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

قاد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني فريقه ليفربول للفوز على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأنفيلد".

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر في شباك مانشستر سيتي ليحصد ليفربول ثلاثة نقاط غالية في مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 

وسجل جاكبو الهدف الأول لـ ليفربول بالدقيقة 12 من صناعة النجم المصري محمد صلاح، فيما عزز النتيجة للريدز محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي 

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

في خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - لويس دياز.

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تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول 

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.

في خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.

في خط الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فودين.

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ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

 

بهذه  النتيجة يواصل ليفربول تصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 23 نقطة حيث يحتل المركز الخامس.

 

 

 

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