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رياضة

بتصريح جديد، محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أثار تصريح محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز الريدز على مانشستر سيتي 2-0  في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

محمد صلاح يتحدث عن موقفه من تمديد عقده مع ليفربول 

وقال محمد صلاح في تصريح  لشبكة “سكاي” عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي: أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الفوز على مانشستر سيتي وجماهير ليفربول كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى.

وتابع: أجواء ملعب أنفيلد خاصة للغاية، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل في أنفيلد ونفوز بالمباريات الكبرى.

وأتم حديثه: "بصراحة أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول على ملعب أنفيلد، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ثم نرى ما سيحدث".

 

فوز ليفربول على مانشستر سيتي 

فاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأنفيلد".

 

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 

وسجل جاكبو الهدف الأول لـ ليفربول بالدقيقة 12 من صناعة النجم المصري محمد صلاح، فيما عزز النتيجة للريدز محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

 

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي 

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

في خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - لويس دياز.

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تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول 

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.

في خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.

في خط الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فودين.

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ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

بهذه  النتيجة يواصل ليفربول تصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 23 نقطة حيث يحتل المركز الخامس.

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