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خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيرته السلوفينية (صور)

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيسة وزراء سلوفينيا، فيتو

 التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا "تانيا فايون"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

تطور العلاقات المصرية-السلوفينية 

 أشاد عبد العاطي بتطور العلاقات المصرية-السلوفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات مميزة، مؤكدًا ضرورة المتابعة والبناء على التوصيات التي صدرت عن أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي تم عقدها في لوبليانا في فبراير ٢٠٢٤ برئاسة وزيري الخارجية، بجانب أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

 

تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية 

 وتبادل الجانبان الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التطورات بـ غزة والضفة الغربية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا للتحركات الدولية اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

كما ثمّن الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقف سلوفينيا المتوازن إزاء التطورات المتفاقمة في المنطقة، مشيدًا بالاعتراف السلوفيني بالدولة الفلسطينية في مايو ٢٠٢٤، وكذلك قيام سلوفينيا بالتصويت لصالح جميع القرارات الأممية الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

اليوم، انطلاق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

القاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة غدًا

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سلوفينيا غزة بدر عبد العاطي مؤتمر القاهرة الوزاري غزة والضفة الغربية

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