الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

 الأهلي، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر موعد سفر بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو السبت القادم.

وتقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا الأربعاء القادم على متن طائرة خاصة في رحلة طيران تستغرق 8 ساعات تقريبا. 

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا الثلاثاء في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس السبت القادم. 

 

 ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين على هامش المران الجماعي اليوم من أجل تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الفريق في مباراة البنك الأهلي أمس، وتحديدا فيما يتعلق بأزمة إنهاء الفرص. 

ويبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم السبت القادم حيث حصل الجهاز الفني على تسجيلات خاصة بالفريق الجنوب إفريقي. 

 

يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته دون راحة لمواجهة أورلاندو يوم 7 من الشهر الجاري في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

 

وتعادل الأهلي أمس سلبيا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الأهلي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا

كولر يحاضر لاعبي الأهلي لتصحيح أخطاء مباراة البنك

كولر يبدأ دراسة أورلاندو بالفيديو استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا

محمد الشناوي يدعم المهدي سليمان بعد إصابته في مباراة الطلائع

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

اليوم، الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة أورلاندو

أخبار الأهلي، شوبير أساسيًّا أمام البنك وموعد إعلان جاهزية وسام أبو علي

موعد انتهاء أزمة إمام عاشور مع الأهلي وانتظامه فى التدريبات

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

وزير الشئون النيابية يعلن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية