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رياضة

الدوري الإنجليزي، وولفرهامبتون الأكثر استقبالًا للأهداف بعد الجولة الـ13

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يعد فريق وولفرهامبتون أكثر فرق الدوري الإنجليزي استقبالًا للأهداف بعدد 32 هدفًا ويليه ليستر سيتي بـ 27 هدفًا بعد مرور الجولة الـ 13 من البريميرليج.

وتواجد الثلاثي كريستال بالاس وإبسويتش تاون وثاوثهامبتون في قائمة سلبية بتحقيق انتصار واحد فقط بالدوري الإنجليزي بعد مرور 13 جولة كاملة  .

كما يعد فريق ساوثهامبتون أكثر فرق الدوري الإنجليزي الممتاز تعرضا للخسارة بعدما تلقى الهزيمة في عدد 10 مباريات، فيما يعد فريقا كريستال بالاس وإبسويتش تاون الأكثر تعادلا بواقع 6 مباريات  .

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ13

1- ليفربول 34  نقطة
2- آرسنال 25  نقطة
3- تشيلسي 25  نقطة
4- برايتون 23  نقطة
5- مانشستر سيتي 23  نقطة
6- نوتينغهام فورست 22  نقطة
7- توتنهام هوتسبير 20  نقطة
8- برينتفورد 20  نقطة
9- مانشستر يونايتد 19  نقطة
10- فولهام 19  نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 19  نقطة
12- أستون فيلا 19  نقطة
13- بورنموث 18  نقطة
14- وست هام يونايتد 15  نقطة
15- إيفرتون 11 نقطة
16- ليستر سيتي 10 نقاط
17- كريستال بالاس 9 نقاط
18- وولفرهامبتون 9 نقاط
19- إبسويتش تاون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 13 

نتائج الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي 

ليفربول 2-0 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون 

توتنهام 1-1 فولهام 

تشيلسي 3-0 أستون فيلا 

وست هام 2-5 أرسنال 

برينتفورد 4-1 ليستر سيتي

نوتينغهام فورست 1-0  إبسويتش تاون

كريستال بالاس 1-1 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 2-4 بورنموث

برايتون 1-1 ثاوثهامبتون 

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