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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يلتقي فايزة الشبح بمنطقة شق الثعبان اليوم في فهد البطل

أحمد العوضي
أحمد العوضي

 يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده في مسلسل فهد البطل المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، ومن المقرر أن يقابل في تصوير اليوم المعلمة فايزة الشبح التي تلعب دورها الفنانة لوسي، ويتم التصوير بمنطقة شق الثعبان.

 

تفاصيل مسلسل فهد البطل 

 وانتهى العوضي من تصوير بعض المشاهد التي تجمعه بشقيقته راوية التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي، والتي تسبب في دخوله السجن بعد مشاجرة بسببها مع بعض الشباب.

وبعد التطاول عليها يعلم  فهد البطل بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.


وكان أحمد العوضي  قد انتهى أيضًا من تصوير بعض المشاهد التي تجمعه بكاناريا التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ووالدها الذي يلعب دوره الفنان حجاج عبد العظيم.

 

كواليس مسلسل  فهد البطل

 ويجسد حجاج عبد العظيم شخصية يمتلك إحدى ورش الرخام، ويعمل معه “فهد البطل” الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، وتربطه علاقة حب بـ ابنة حجاج عبد العظيم خلال أحداث العمل، وتلعب دورها الفنان ميرنا نور الدين، ولكن والدها يرفض زواجهما، مما يجعله يدخل في خلافات مع فهد، الذي يترك العمل ويبدأ في الاعتماد على نفسه.

 


فريق عمل مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة،  بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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فهد البطل لوسي أحمد العوضي ميرنا نور الدين مسلسلات رمضان اخبار الفن

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