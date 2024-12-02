الإثنين 02 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية رحمة أحمد في مسلسل الكابتن

رحمة أحمد
رحمة أحمد

تعاقدت الفنانة رحمة أحمد على المشاركة في مسلسل الكابتن الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، ومن المقرر أن تلعب شخصية حبيبته خلال أحداث العمل.

ويبدأ الفنان أكرم حسني تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “الكابتن” مطلع ديسمبر المقبل، حيث يشارك بهذا العمل ضمن السباق الرمضاني 2025.

مسلسل الكابتن

 

وينتمي مسلسل الكابتن إلى نوعية المسلسلات القصيرة، حيث يبلغ عدد حلقاته 15 حلقة، ومن المفترض أن يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة.

يشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل "الكابتن" مع أية سماحة، والنجمة سوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل.

 

وانتهى المخرج معتز التوني، من معاينة واختيار أماكن التصوير، كما يواصل العمل على استكمال باقي الأبطال المشاركين في المسلسل، ومن المرجح أن يتم إعلان التعاقد مع نجوم آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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رحمة أحمد مسلسل الكابتن مسلسلات رمضان رمضان 2025 اخبار الفن

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