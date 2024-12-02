حصاد المنتخبات الوطنية لكرة القدم في 2024.. ظهور ضعيف للمنتخب الأول في أمم إفريقيا.. الأولمبي رابع بطولة باريس.. وتأهل تاريخي للشباب والناشئين

منتخب مصر، أوشك العام الميلادي الحالي 2024 على الرحيل بعد بضعة أسابيع، والذي شهد انتصارات وانكسارات لكرة القدم المصرية على مستوى المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها وأعمارها السنية، تحت قيادة مجلس الجبلاية الحالي برئاسة جمال علام، الذي يستعد هو أيضا للرحيل عن مقر الجبلاية بعد أيام قليلة، مسلما الراية للمجلس الجديد برئاسة هاني أبو ريدة الذي حسم انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة بالتزكية.

وتستعرض فيتو في السطور التالية نتائج المنتخبات الوطنية لكرة القدم خلال المنافسات التي شاركت بها على امتداد عام 2024 والتي جاءت على النحو التالي

مصر تودع أمم إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، فيتو

المنتخب الوطني الأول يودع أمم إفريقيا

أول الانكسارات التي عاشتها كرة القدم المصرية في 2024 كانت على يد المنتخب الوطني الأول في يناير الماضي، حيث ودع الفراعنة الكبار بطولة أمم إفريقيا للكبار من الدور ثمن النهائي تحت قيادة المدير الفني السابق البرتغالي روي فيتوريا، بعدما خسر أمام نظيره الكونغو الديمقراطية 7-6 بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وإضطر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وقتها للإطاحة بالبرتغالي روي فيتوريا، ليس فقط بسبب سوء النتائج في بطولة أمم إفريقيا، ولكن بسبب الأداء غير المشرف للفراعنة في الكان.

تنصيب حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

بعد إقالة البرتغالي فيتوريا، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام العودة لتجربة المدرب الوطني، وهذه المرة أعلن أخيرا إسناد المهمة للعميد حسام حسن الذي أنتظر سنوات طويلة لتحقيق حلمه الشخصي بتدريب المنتخب الوطني

منتخب مصر يفوز على بوركينافاسو، فيتو

انتصارات المنتخب الأول

ونجح حسام حسن رغم التحديات في تصحيح مسار المنتخب الوطني، وتمكن من تحقيق فوزه الأول مع الفراعنة في السادس من يونيو الماضي على حساب منتخب بوركينافاسو 2-1 في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ثم قاد العميد منتخب مصر بعدها ببضعة أيام وبالتحديد يوم 10 يونيو للتعادل مع منتخب غينيا بيساو بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة من التصفيات

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات، وتطور الأداء الفني للفراعنة بشكل ملحوظ تحت قيادة حسام حسن

ويقع منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخبات أثيوبيا وبوركينافاسو وغينيا بيساو وسيراليون وجيبوتي

منتخب مصر يفوز على كاب فيردي، فيتو

منتخب مصر يتأهل لأمم إفريقيا

واصل حسام حسن نجاحاته مع منتخب مصر الوطني، وقاد الفريق لتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بعدما حقق الفوز في الجولات الأربع الأولى بالمجموعة الثالثة، قبل أن يتعادل في المواجهتين الأخيرتين، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، وليتأهل رسميًا لبطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب في مجموعة ضمت معه منتخبات كاب فيردي وموريتانيا وبوتسونا، ورافقه الأخير لبطولة أمم إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط

المنتخب الأولمبي رابع أولمبياد باريس، فيتو

المنتخب الأولمبي رابع أولمبياد باريس

وشهد العام الميلادي 2024 النتائج الأفضل لمنتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية عبر تاريخه، حيث حقق نتائج وعروضا جيدة أسعدت الجماهير المصرية في أولمبياد باريس، وأحرج منتخبات عريقة في البطولة تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي

وتعادل منتخب مصر سلبيا أمام الدومينيكان في أولى مبارياته بأولمبياد باريس، ثم فاز في الجولة الثانية على أوزبكستان بهدف، وفاز في الجولة الثالثة 2-1 على إسبانيا أحد المرشحين للفوز بالميدالية الذهبية، وهو ما صدر حالة كبيرة من التفاؤل لدى الجماهير المصرية، بقدرة الفراعنة على تحقيق ميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية

المنتخب الأولمبي يخسر أمام المغرب بسداسية، فيتو

وواصل المنتخب الأولمبي نتائجه الإيجابية في الدور ربع النهائي، وتخطى منتخب باراجواي القوي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتأهل لمواجهة المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور في مباراة الدور نصف النهائي، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتجه المنتخبان المصري والفرنسي إلى الوقت الإضافي

وانهار المردود البدني لمنتخب مصر كثيرا في الوقت الإضافي، ليتلقى هدفين ويفوز المنتخب الفرنسي بالمباراة 3-1 ويتأهل لمواجهة اسبانيا في المباراة النهائية

سقوط مدوٍ للمنتخب الأولمبي أمام المغرب

وواجه منتخب مصر نظيره المغربي في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، ولكنه تلقي هزيمة مدوية أمام أسود الأطلسي بستة أهداف دون مقابل، لتصيب جماهير الكرة المصرية بالصدمة والغضب، وهي التي كانت تمنى نفسها بتحقيق ميدالية أولمبية لأول مرة في التاريخ

منتخب الناشئين بطل شمال إفريقيا، فيتو

منتخبا الشباب والناشئين يحققان إنجازا غائبا

وجاءت نهايات عام 2024 شاهدة على إنجاز محمود لكرة القدم المصرية، حيث تمكن منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس من الفوز بالمركز الأول بتصفيات شمال إفريقيا التي أقيمت في المغرب بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وليبيا وتونس والجزائر، لينتزع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا التي غاب عنها منذ عام 2011

ومنتخب مصر تلقي هزيمة ثقيلة في المباراة الافتتاحية أمام نظيره المغربي صاحب الأرض بخمسة أهداف لهدف، إلا أن مديره الفني أحمد الكاس استطاع سريعا أن يصحح أوضاع الفريق، وحقق الفوز مبارياته الثلاث التالية أمام تونس والجزائر وليبيا، وانتزع الصدارة من المنتخب المغربي، وتأهلا سويا لأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل

منتخب الشباب يتأهل لأمم إفريقيا، فيتو

وتمكن منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي/ من انتزاع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، رغم البداية السيئة له في تصفيات شمال إفريقيا التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية.

ورغم خسارة منتخب مصر في المباراة الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع الجزائر في الجولة الثانية بهدف لكل منهما، ثم فاز ليبيا على بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزا صعبا في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويحصد وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط، خلف المنتخب المغربي صاحب الصدارة بـ10 نقاط، ويتأهلان سويا لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبا الشباب والناشئين معا لبطولة أمم إفريقيا في نفس العام منذ عام 2011

منتخب الكرة الشاطئية، فيتو

صدمة منتخب الكرة الشاطئية

وشهد شهر أكتوبر الماضي صدمة جديدة لجماهير الكرة المصرية، ولكن هذه المرة كان الفاعل هو المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، بعدما فشل في خطف أحد بطاقتي التأهل لبطولة كأس العالم التي تقام جزيرة سيشيل العام المقبل.

منتخب الكرة الشاطئية الذي تأهل لأول مرة في تاريخه لمونديال الكرة الشاطئية في النسخة الماضية، فشل في تكرار إنجازه للمرة الثانية على التوالي، رغم إقامة بطولة أمم إفريقيا على أرضه ووسط جماهيره في مدينة الغردقة، ولم يتمكن من التأهل للمباراة النهائية، خاصة أن طرفي المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا، هما فقط من يتأهلان مباشرة لكأس العالم للكرة الشاطئية

ولكن منتخب مصر خسر مباراة نصف النهائي أمام نظيره المغربي، ليفرط في بطاقة التأهل للمونديال، ليس هذا فحسب، بل إنه فشل أيضا في الفوز بالميدالية البرونزية وخسر أمام المغرب 4-3

تسريح الجهاز الفني لمنتخب الصالات

وفشل منتخب مصر لكرة الصالات في التأهل لمونديال كرة الصالات، ليقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في شهر أبريل الماضي، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري والطبي بقيادة جهاد عرفة، بعد فضيحة احتلال المركز الرابع في أمم أفريقيا لكرة الصالات بالمغرب، والفشل في التأهل إلى كأس العالم.

تسريح منتخب الصالات، فيتو

أما منتخب الكرة النسائية، فلم يتمكن كعادته من تحقيق أي إنجاز وحيد يدون في سجلات الكرة المصرية، وواصل إخفاقاته وفشله على كل المستويات والمراحل السنية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.