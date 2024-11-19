"القاعدة بقت كبيرة"، أول تعليق لـ حسام حسن على التعادل أمام بتسوانا

علق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على تعادل الفراعنة أمام بوتسوانا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما باستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الحمد الله راضٍ على الأداء اليوم وجميع مباريات التصفيات نجحنا في أول مهمة وهي الصعود إلى نهائيات كاس الأمم الإفريقية”.

وتابع حسام حسن: "قاعدة المنتخب أصبحت كبيرة مع وجود لاعبين جدد وسعيد بوصول منتخب مصر إلى ١٤ نقطة شيء مهم والتصفيات لم تكن سهلة والدليل خسارة وخروج منتخبات كبيرة خلال التصفيات مثل غانا".

أسعى لتطوير أداء المنتخب

وأكمل حسام حسن: “أسعى لتطوير أداء منتخب مصر والحمد لله منتخب مصر دون خسارة في التصفيات وسعيد بذلك وإن شاء الله القادم سيكون أفضل”.

تمنيت خوض وديات مع منتخبات كبيرة

أضاف حسام حسن: “خلال أسبوع واحد تمكنت من تحضير اللاعبين وتأهيلهم وتحفيظ اللاعبين تكتك جديد هذا صعب ولكنه يحدث بشكر اللاعبين حيث لعبنا ٦ مباريات في ٣ أشهر بواقع كل ٩ أيام مباراتين وهذا صعب كنت أتمنى لعب مباريات دولية مع منتخبات كبيرة وأتمنى أن يحدث ذلك مستقبلًا حتى لو نلعب دون الدوليين”.

تعادل مصر وبوتسوانا بهدف لكل منهما

وتعادل منتخب مصر مع نظيره بوتسوانا، حيث تقدم منتخب بتسوانا بهدف عن طريق أوماتلا كيباثو بالدقيقة 8، إلا أن محمود حسن تريزيجيه عاد وسجل التعادل للفراعنة بالدقيقة 16.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة فيما خطفت بتسوانا المركز الثاني برصيد 8 نقاط ليتأهل رسميا لأمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 14 نقطة

بوتسوانا 8 نقاط

موريتانيا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

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