4 دول غربية تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا

سوريا، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا وقعته 4 دول غربية "يحث" جميع الأطراف على "خفض التصعيد" في سوريا.

وقالت الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، في بيان مشترك إنها تراقب "التطورات في سوريا من كثب" و"نحث جميع الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية لمنع مزيد من النزوح وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف البيان أن "التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للصراع من الأطراف السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

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