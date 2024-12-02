مقتل 25 شخصا إثر غارات على إدلب وحلب بسوريا

سوريا، قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في شمالي غرب سوريا، إثر غارات جوية نفذتها قوات الحكومة السورية، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن منظمة "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني التابع لفصائل المعارضة السورية).

ونشرت المنظمة إحصائية لعدد القتلى جراء الغارات أمس الأحد، أشارت فيها إلى أن 125 شخصًا جراء الغارات الروسية السورية على مناطق شمالي غرب سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.