الإثنين 02 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مقتل 25 شخصا إثر غارات على إدلب وحلب بسوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

سوريا، قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في شمالي غرب سوريا، إثر غارات جوية نفذتها قوات الحكومة السورية، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن منظمة "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني التابع لفصائل المعارضة السورية).

 

ونشرت المنظمة إحصائية لعدد القتلى جراء الغارات أمس الأحد، أشارت فيها إلى أن 125 شخصًا جراء الغارات الروسية السورية على مناطق شمالي غرب سوريا.

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سوريا الحكومة السورية الخوذ البيضاء فصائل المعارضة السورية الغارات الروسية السورية

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