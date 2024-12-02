بلينكن يبحث مع نظيره التركي ضرورة خفض التصعيد في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان "الحاجة إلى وقف التصعيد" في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفي مع فيدان على "ضرورة وقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية". حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكانت وكالة "الأناضول" التركية قد ذكرت في وقت سابق من أمس الأحد، أن فيدان أكد لبلينكن معارضة أنقرة "أي تطور من شأنه زيادة عدم الاستقرار في المنطقة"، وأنها "لن تسمح أبدًا بالأنشطة الإرهابية ضد المدنيين السوريين".

في إشارة إلى القوات الكردية السورية، المدعومة من واشنطن، والتي تصنفها أنقرة "إرهابية".

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