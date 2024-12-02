صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الإثنين، بدوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى ببلدة حانيتا قرب الحدود مع لبنان.

وبحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوت الصفارات في بلدة حنيتا مرتين خلال أقل من 5 دقائق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "صفارات الإنذار دوت في الشمال أكثر من مرة خلال الدقائق الماضية نتيجة تشخيص خاطئ".

ومنذ وقف إطلاق النار في لبنان، تصاعدت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق على وجه الخصوص في جنوب لبنان، حيث جرى استهداف عدة قرى وبلدات في المنطقة ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

وتواصل إسرائيل انتهاك الهدنة باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة، في وقت فرضت فيه حظرا على التنقل في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بدءا من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا.

وتعرضت أطراف بلدة شقراء باتجاه حولا، صباح يوم السبت، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، بينما شهد ليل الجمعة استهدافا بالأسلحة الرشاشة لمحيط بلدتي بني حيان ومركبا.

وفي بيان صدر صباح السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن كشف أسلحة يزعم أنه وجدها في "مسجد استخدمه عناصر حزب الله في جنوب لبنان" خلال أعمال تمشيط في الساعات الماضية.

واعتبر الجيش أنه يعمل على إبعاد "مشتبه فيهم" من المنطقة الجنوبية، مشددا على التزامه بفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 3961 شهيدا و16520 جريحا".

يذكر أن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى في إسرائيل افتتاح المدارس أمام التلاميذ شريطة أن تكون من المدارس التي يمكنها الوصول إلى منطقة محمية قياسية خلال فترة الدفاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المجلس الإقليمي الذي تمتد حدوده من الحدود مع لبنان في الشمال إلى جنوب مدينة صفد.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بعد تقييم الوضع ودخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيّز التنفيذ مع فجرالأربعاء الماضي.



في المقابل شهدت لبنان عودة جماعية للأهالي من أماكن نزوحهم إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان، في حين دعا الجيش اللبناني هؤلاء المواطنين إلى التريّث في العودة للقرى والبلدات الأمامية التي توغلت فيها قوات الجيش الإسرائيلي، بانتظار انسحابها وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

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