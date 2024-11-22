غينيا تطالب "الكاف" رسميا بمنحها التأهل لأمم إفريقيا بسبب قميص لاعب تنزاني

فجّر منتخب غينيا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما وجه مذكرة رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الخميس، للمطالبة بمنحه بطاقة التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بدلا من منتخب تنزانيا.

وتقدم الاتحاد الغيني لكرة القدم بشكوى رسمية ضد نظيره التنزاني لدى "كاف" بسبب إشراك لاعب لم يكن اسمه يظهر على القميص ولم يكن مسجلا على ورقة المباراة وفق بيان نشره الاتحاد عبر حسابه على منصة "فيسبوك".

وخلال لقاء الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات أمم إفريقيا، نجح المنتخب التنزاني يوم الثلاثاء الماضي في تحقيق الفوز (1 ـ0) وخطف بطاقة التأهل على حساب غينيا.

وكانت مواجهة تنزانيا مع غينيا فاصلة للحصول على المركز الثاني في المجموعة الثامنة، إذ أحتاج صاحب الأرض إلى الفوز بينما كان التعادل كافيا لتأهل غينيا.

وأحرز المخضرم سيمون مسوفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 ليمنح تنزانيا التأهل للبطولة للمرة الرابعة.

ويزعم اتحاد كرة القدم في غينيا أن لاعبا تنزانيا يحمل القميص رقم 26 دخل بديلا في الدقيقة 73 من اللقاء دون إدراج اسمه في قائمة المباراة المعتمدة من الكاف.

وأشار الاتحاد في بيانه أن اسم اللاعب صاحب القميص رقم 26 شارك دون أن يظهر اسمه على القميص، كما أن ورقة المباراة لم تكن تتضمن لاعبا بذلك الرقم وهي المعطيات التي ارتكز عليها اتحاد الكرة الغيني للمطالبة ببطاقة التأهل.

ولم يعلق الاتحاد التنزاني على الشكوى التي قدمها نظيره الغيني، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الإفريقي للعبة سينظر في الملف في غضون أسبوعين قبل اتخاذ قراره النهائي.

وتقام كأس أمم إفريقيا في المغرب في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026 على 6 ملاعب.

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