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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن اتفاق صندوق النقد

رئيس الوزراء ومديرة
رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي، فيتو

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، إن هناك ديونًا مستحقة لصالح صندوق النقد الدولي ديسمبر الجاري تقدر بحوالي 5 مليارات وربع المليار دولار.

 

ديون مصر المستحقة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أن مصر ملتزمة بسداد 30 مليار دولار ديون خارجية من الآن وحتى  يونيو المقبل.

 

اتفاق صندوق النقد 


وفجر “فؤاد” مفاجأة صادمة، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، بشأن صرف الشريحة الرابعة المقدرة بمليار و200 مليون دولار.

وأكمل: ليس من المرجح توصل الحكومة لأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي في يناير المقبل في ظل أعياد الكريسماس.

 

أبرز إيجابيات الحكومة وفقا لصندوق النقد

وأشار إلى أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسات النقدية والانضباط المالي من ضمن الأمور الإيجابية التي رصدها وفد صندوق النقد الدولي.


أبرز مشكلات الحكومة مع صندوق النقد

وأوضح: من أبرز المشكلات الرئيسية التي دونها صندوق النقد الدولي، متعلقة بالسياسة الضريبية من أجل تحسين دخل الدولة، حيث أكد الصندوق على أن النظام الضريبي في مصر ضعيف.

 

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وتابع: تبين لصندوق النقد الدولي خلال المراجعة الأخيرة أن أقساط وفوائد الديون أكثر من الحصيلة الضريبية مرة ونصف، الصندوق لا يطلب فرض أعباء ضريبية جديد بقدر إدخال شرائح أخرى لا سيما الموجودة بالاقتصاد الموازي.
 

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