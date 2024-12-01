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رياضة

السوري جمال الشريف يحسم الجدل بشأن صحة هدف الشياطين الحمر أمام البنك الأهلي

جمال الشريف خبير
جمال الشريف خبير التحكيم السوري، فيتو

تحدث الخبير التحكيمي، جمال الشريف، عن الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال جمال الشريف خلال تصريحات تليفزيونية: "إلغاء هدف رامي ربيعة قرار صحيح من الحكم محمد الحنفي وحكام تقنية الفيديو في المباراة".

وأضاف: "أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي يسيطر على الكرة بشكل كامل ولم يبدأ هجمة بسيطرة مطلقة".

واختتم حديثه قائلًا: "رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي أخطأ في البداية بلمسة اليد قبل تسجيل الهدف في شباك البنك الأهلي".

وانتهت مباراة النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

جماهير الأهلي توجه رسالة لـ إمام عاشور 

وحرصت جماهير الأهلي على توجيه رسائل لـ إمام عاشور لاعب الفريق بعد أزماته الماضية من خلال تواجدهم في مدرجات إستاد السلام في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

ورددت جماهير الأهلي في المدرجات:"

كل الدعم يا رمضان.. مفيش لاعب فوق الكيان 

إمام عاشور خليك فايق.. النادي الأهلي غير الزمالك

الالتزام أولوية.. تي شيرت الأهلي مسئولية 

صالح قالها الكل يطيع.. النادي الأهلي فوق الجميع.

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