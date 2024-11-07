جمال الشريف يعلق على ركلة جزاء ناصر منسي أمام البنك الأهلي

علق الخبير التحكيمي جمال الشريف، على قرارات محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي تسببت في جدل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وتابع جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج إستاد المحور مع خالد الغندور: "محمد عادل لم يرَ الحالة جيدًا في البداية بسبب حجب أربع اللاعبين الرؤية عنه وعودته للـVAR طبيعية".

وأضاف: "تدخل حكم تقنية الفيديو صحيح 100% واحتساب ركلة الجزاء لصالح ناصر منسي صحيح 100%".

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تعيين لجنة حكام جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

وأعلن اتحاد الكرة إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق بعد تسريبات غرفة الفار بين الحكمين محمد عادل وميدو سلامة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

ركلة الجزاء التي أثارت الجدل

وكان جمال علام أجرى اتصالًا بمحمد عادل أكد خلاله: إن المجلس اتخذ قرارًا بإقالة لجنة الحكام بعد التسريبات في الأيام الأخيرة.

وشرح محمد عادل وجهة نظره في ركلة الجزاء التي أثارت الجدل، مؤكدا انه حتى لو أن هناك خطأ فبمجرد تسريب محادثة الفار فهذه خيانة أمانة.

ووجه محمد عادل سؤالًا إلى جمال علام قال فيه: كيف سيتعامل الحكام مع المباريات في الأسبوع الثاني للدوري، وهم يدركون أنهم معرضون للحرب حال وجود خطأ في اللقاء وهو أمر طبيعي في كرة القدم؟".

ووعد جمال علام، محمد عادل بأنه لن يتم إيقافه أو استبعاده من المباريات مثلما كانت تنوي اللجنة الحالية.

وقال جمال علام: “اتحاد الكرة سيحمي حكام الدوري المصري ولن يتم إيقاف الحكم أو تصفية حسابات بين الحكام”.