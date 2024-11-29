شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الخميس، تعرض الوزير عماد الطرابلسي للسقوط من حصانه، أثناء مشاركته في مهرجان الفروسية الشعبية، مؤكدة أن وضعه الصحي بخير.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل سقوط الطرابلسي من فوق حصانه، حيث ظهر وهو يركب جواده محاولا استعراض مواهبه في الفروسية، بين حشود غفيرة من الناس، حيث شارك في سباق مع عدد من الفرسان، لكن حصانه تعثّر وأسقطه أرضا، ليسارع الحضور لنجدته.

وأظهرت مقاطع أخرى، لحظة دخول سيارات الإسعاف إلى مضمار الفروسية، وعملية نقل الوزير إلى المستشفى، للقيام بالفحوصات الطبية اللازمة.

وأثار مهرجان الفروسية الشعبية، الذي افتتحه الأربعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الكثير من الجدل بشأن مستوى التنظيم، بعد أن شهد بعض الحوادث المأساوية.

وفي هذا السياق، أصيب عدد من المشجعين بعد دهسهم من خيول مشاركة في السباق، بعد أن اقتحموا مضمار الفروسية، مما أدّى إلى اصطدامهم بحصان كان يجري بسرعة فائقة وبكل قوّة، وتسبّب الحادث كذلك في انقلاب وسقوط الحصان وفارسه.

وأثارت هذه الحوادث، تفاعل المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من انتقد سوء التنظيم والإهمال، فيما ألقى آخرون اللوم على تهوّر الجمهور الحاضر وعدم احترامه للنظام.

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