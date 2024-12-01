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خارج الحدود

بمساعدة القوات الجوية الروسية، الجيش السوري يقضي على 320 إرهابيا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

أفادت «وكالة الأنباء السورية»، مساء اليوم الأحد، بأن الجيش السوري وبمساعدة القوات الجوية الروسية قضي خلال الـ 24 ساعة الماضية على 320 إرهابيًا ودمر 63 قطعة من المعدات خلال المعارك ضد الإرهاب في محافظات إدلب وحماة وحلب.

لقاء وزير الخارجية الإيراني وبشار الأسد

في سياق متصل، أكد  الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني أن سوريا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأحد.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، إن الجماعات السورية المعارضة التي سيطرت على مناطق واسعة من حلب وإدلب شمال سوريا خلال الأيام القليلة الماضية لن تصل إلى أي نتيجة.

جولة إقليمية لوزير الخارجية الإيراني 

وذكر عراقجي، في كلمة له أمام حشد من القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني: "على الجماعات التكفيرية ومناصريها أن تعلم أنها لن تصل إلى أي مكان، في ظل وجود قوى المقاومة، والقوى التي تقاتل من أجل شرف وطنها".

وأضاف عراقجي الذي يقوم اليوم بجولة إقليمية تشمل سوريا وتركيا وعددًا من دول المنطقة لمناقشة الأحداث السورية الأخيرة "لقد ثبت أن أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات التكفيرية تسير في نفس الاتجاه وهذه حقيقة تاريخية".

المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة

واحتدمت المعارك بين الجيش السوري وفصائل مسلحة، حول مدينة حلب، التي قالت الفصائل إنها دخلت أحياء منها، فيما أعلن الجيش أنه تصدى للهجوم وكبدها خسائر فادحة.

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