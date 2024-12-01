أخبار مصر اليوم: موعد الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025.. تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الأوقاف.. أسعار 30 سلعة تموينية على البطاقات خلال ديسمبر

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

دور قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي لدعم المنظومة الصحية

حقق قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي خلال الفترة بداية من الأول من يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضي العديد من الانجازات في تلك الفترة.



ويأتي ذلك الجهد في إطار قيام البنك بدوره الاجتماعي الهادف إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، ومساهمة من البنك في تحقيق الأهداف الاجتماعية التي ترمي الدولة المصرية إلى تحقيقها.

موعد الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025

أغلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، الخميس الماضي يتساءل العديد من المتقدمين لحج الجمعيات الاهلية لعام 2025 عن مواعيد الإعلان عن نتيجة الحج.



ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًّا.

شبورة وأمطار خفيفة، الأرصاد تحذر من طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الإثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





اعتذار مساعد وزير التعليم لشئون التعليم الخاص والدولي عن منصبها

اعتذرت الدكتورة إيمان صبرى، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الخاص والدولى عن منصبها لظروف شخصية، حيث قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اعتذارها.





تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الأوقاف 2025 والشروط المطلوبة

ينتظر العديد من خريجي جامعة الأزهر إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف إمام وخطيب مسجد في وزارة الأوقاف، وذلك في يناير المقبل 2025.



ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، وذلك في يناير المقبل 2025، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

بالتفصيل، أسعار 30 سلعة تموينية على البطاقات خلال ديسمبر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات لشهر ديسمبر 2024.





وبدأت وزارة التموين في صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024 من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن.

مدير تعليم الجيزة يحيل مديري 3 مدارس إلى التحقيق بسبب تجاوز الكثافة في الفصول

قام سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المدارس بإدارات أطفيح والعياط والصف.



استهدفت هذه الجولات الوقوف على سير العملية التعليمية والتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين المدرسية، كما شملت تقييم أداء الإدارات المدرسية والمعلمين والطلاب.

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.



وأشارت الدار إلى أنه لم يتسن لها التحقق من رؤية الهلال، وعليه يكون غدًا الإثنين هو المتمم لشهر جمادى الأولى، ويكون بعد غد الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري هو غرة شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.