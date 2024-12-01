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أخبار مصر

مسؤولو التعليم بالجيزة يتفقدون سير اختبارات شهر نوفمبر (صور)

مدير بولاق الدكرور
مدير بولاق الدكرور التعليمية

 قام وكلاء التعليم بإدارتي 6 أكتوبر وبولاق الدكرور بجولات تفقدية لعدد من المدارس، وذلك لمتابعة سير اختبارات شهر نوفمبر والوقوف على جاهزية المدارس وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى أداء الطلاب،

وكيل التعليم بـ 6 أكتوبر يتفقد المدارس

وشهدت مدارس إدارة 6 أكتوبر زيارة أحمد شفيق، وكيل الإدارة، الذي أكد خلال جولته على أهمية الالتزام بجدول اختبارات شهر نوفمبر وتوفير كافة السبل التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في جو هادئ ومريح، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار وكيل الإدارة إلى أهمية الدور الذي يلعبه المعلمون في توجيه وتشجيع الطلاب، مؤكدًا على ضرورة توفير الدعم اللازم لهم لتجاوز أي صعوبات يواجهونها.

مدير التعليم ببولاق الدكرور في جولة تفقدية لعدد من المدارس

من جانبه، قام عاطف إبراهيم، مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية، بجولة تفقدية لعدد من المدارس، حيث أكد على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في تحسين أدائهم وتحقيق نتائج أفضل.

وشدد مدير الإدارة على ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي للطلاب، وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز أي توتر أو قلق قد يشعرون به قبل وأثناء الاختبارات. كما أكد على أهمية التعاون بين أولياء الأمور والمعلمين والإدارة المدرسية لتحقيق أفضل النتائج.

وأكد كلا الوكيلين على أهمية التعليم في بناء مستقبل الوطن، مشددين على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030، كما أكدا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الوزارة في الارتقاء بالعملية التعليمية.

 

 

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اختبارات شهر نوفمبر 6 أكتوبر التربية والتعليم بولاق الدكرور تحقيق رؤية مصر 2030 رؤية مصر 2030 وزارة التربية والتعليم

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