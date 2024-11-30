الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن تواصل صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر

تكافل وكرامة ,فيتو
تكافل وكرامة ,فيتو

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف الدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر 2024 وذلك للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والفئات من كبار السن المستفيدة من البرنامج.

 

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة،  بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه. 

 

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًّا.

 

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

 

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

 

 

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياجات الخاصة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الهيئة القومية للبريد المصري الاسر الاولي بالرعاية برنامج تكافل وكرامة اماكن صرف معاش تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

التضامن تشارك في الحفل الختامي لمشروع مؤسسة صناع الحياة "يونيجرين"

التضامن والبيئة يبحثان أفكار ومشروعات جديدة بالوادي الجديد

وزيرة التضامن تتفقد مركز مجدي يعقوب العالمي بأكتوبر

وزيرة التضامن تشهد حفل توزيع جائزة الدورة الثالثة للتميز الحكومي العربي 2024

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية