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أخبار مصر

وسيم السيسي يكشف حقيقة تواصل قدماء المصريين مع الحضارات الأخرى خارج كوكب الأرض

الدكتور وسيم السيسي،
الدكتور وسيم السيسي، فيتو

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر والباحث في علم المصريات، إن هناك بردية للملك تحتمس الثالث مؤسس أول إمبراطورية على سطح الكرة الأرضية تكشف  أن العلماء أخبروه بأن سماء البلاد امتلأت بأجسام فضائية دائرية لامعة، وأمر بتسجيل هذه الظاهرة النادرة للأجيال المقبلة.

ظهور الكائنات الفضائية

وعن ظهور الكائنات الفضائية، أشار إلي أن هناك كائنات أخرى غير الإنسان موجودة في الكون، وهناك الكثير من الأدلة المادية التي تثبت ذلك، وهذا ثابت في دائرة المعارف البريطانية، حيث اكتشف بعض الصيادين في البرازيل طبقا طائرا، وقاموا بتسليمه للحكومة البريطانية، ومن ثم سُلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين بأن هذا الطبق مُصنع من كم كبير من المواد المُشعة غير الموجودة على الكرة الأرضية، وهذا دليل مادي على وجود  كائنات أخرى غير البشر.

تواصل المصريين القدماء مع الحضارات خارج كوكب الأرض

وأوضح أن الحديث عن أن القدماء المصريين تواصلوا مع الحضارات الموجودة خارج كوكب الأرض أمر غير صحيح على الإطلاق

 

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الاكتشافات الأثرية 

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام، بقناة "القاهرة والناس"، أن مصر لم تكتشف سوى 20 أو 30% من الحضارة المصرية القديمة، وبعض هذه الاكتشافات لم يتم الإعلان عنها بسبب خطورة هذه الاكتشافات مثلما حدث مع مقبرة توت عنخ أمون، حيث تم سرقة 2000 قطعة من أصل 5000 قطعة.

 

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