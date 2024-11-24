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أخبار مصر

وسيم السيسي يكشف موعد ظهور الكائنات الفضائية ودورها المقبل (فيديو)

الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي وظهور الكائنات الفضائية، فيتو
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ظهور الكائنات الفضائية، كشف الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات والخبير الأثري، موعد ظهور الكائنات الفضائية وفقا للدلائل والوثائق التي يمتلكها.

 

ظهور الكائنات الفضائية

وقال وسيم السيسي خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": “لسنا وحدنا في هذا الكون وكلها سنوات قليلة وتظهر الكائنات الفضائية الغريبة على التليفزيون”.

 

دور الكائنات الفضائية في حل المشكلات

وأضاف: أثق بأن الكائنات الفضائية عندما تظهر إلى النور ويراها الناس في التليفزيون ستحل لنا الكثير من المشكلات، لا سيما في قطاعات الزراعة والصناعة والطب.

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وأشار الدكتور وسيم السيسي، أن هناك أحد الأشخاص أرسل إليه صور هياكل عظمية غريبة جدًّا، حيث تحتوي الأيادي على 3 أصابع بصورة تشبه الكائنات الفضائية.

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وسيم السيسي عالم المصريات الكائنات الفضائية ظهور الكائنات الفضائية تامر أمين

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