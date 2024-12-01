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أخبار مصر

عالم مصريات: الأهرامات محطات لتوليد الكهرباء، والفراعنة ألغوا الجاذبية الأرضية

الدكتور وسيم السيسي،
الدكتور وسيم السيسي، فيتو

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر والباحث في علم المصريات، إن الهرم الأكبر يُمثل أكبر لغز في الحضارة المصرية القديمة، موضحًا أن هناك عالمًا كبيرًا يرى أن الأهرامات ليست مقابر، ولكنها عبارة عن محطات لتويد الطاقة الكهربائية، حيث تحدث عن أن هذه الأهرامات لم تحتو على مقابر.

لغز الأهرامات 

وأضاف: أن الأهرامات لا تحتوي على رسومات أو تعاويذ مثلما يتواجد في المقابر، خلاف أن الكتابات المتواجدة في الأهرامات كانت تُكتب في نور كهربائي، وليس بالزيوت، خاصة وهذه الكتابات لم تحتو على أي أدخنة للزيوت وخلافه.

 

الأهرامات محطات للطاقة

ولفت إلى أن هناك كتابًا لعالم مصريات شهير يتحدث عن أن الأهرامات كانت عبارة عن محطات للطاقة لقطع الجرانيت بصورة مُماثلة لليزر.

غرفة الملك خوفو

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: إلي أن سقف غرفة الملك خوفو عبارة عن 70 طن، ولا توجد أي آلية قادرة على رفع هذا السقف، وهناك تفسير بأن المصريين القدماء استطاعوا إلغاء الجاذبية الأرضية، بحيث يتم رفع هذا السقف، وهذا دليل على أن الحضارة المصرية تحتوي على أسرار عظيمة جدًا لم تُكتشف بعد.

وأضاف، أن مراكز العلاج بالطاقة تعمل على تنشيط بعض النقط في الجسم البشري للعلاج من بعض الأمراض، والكثير من هذه المراكز تعمل بدون أي أسس علمية.

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ولفت إلى أن بعض العلماء يتحدثون عن أن جسم الإنسان مليء بالطاقة، ولا يتم استخدام سوى 2% من هذه الطاقة، موضحًا أن خروج هذه القوى من الجسم في حاجة إلى دافع قوي، فالإنسان عند الغرق قد يقوم بالسباحة لعدة ساعات، على خلاف المدد الطبيعية.

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وسيم السيسي الجاذبية الأرضية الحضارة المصرية القديمة الأهرامات الطاقة الكهربائية المصريين القدماء الملك خوفو

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