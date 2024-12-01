التعادل السلبي يحسم مباراة سموحة والجونة في الدوري الممتاز

تعادل فريق سموحة مع نظيره الجونة سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سموحة أمام الجونة

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: ميدو مصطفى- محمد ربيعة- أبو بكر ليادي.

في خط الوسط: إسلام جابر- محمد كناريا- دوكو دودو- محمود صابر.

في خط الهجوم: صامويل أمادي - عبد الكبير الوادي- حسام حسن.

تشكيل الجونة أمام سموحة

في حراسة المرمى: محمد علاء.

في خط الدفاع: أحمد رضا - أحمد العش - عبدالرسول - أحمد كهربا

في خط الوسط: بلال السيد - عبدالجواد - رضا صلاح - أكيم.

في خط الهجوم: صمويل أوجو - علي الزاهدي.

مباراة سموحة والجونة في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي سموحة بقيادة احمد سامي إلى 7 نقاط احتل بها المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

فيما يأتي الجونة بقيادة علاء عبد العال بالمركز الـ 14 برصيد 3 نقاط.

حكام مباراة سموحة ضد الجونة

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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