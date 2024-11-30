الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم علي مودرن سبورت بهدف في الشوط الأول

سيراميكا، فيتو
سيراميكا، فيتو

الدوري المصري، تقدم فريق سيراميكا كليوباترا علي مودرن سبورت بهدف دون رد، على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة مودرن سبورت وسيراميكا 

أحرز محمود زلاكة الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة الثانية من المباراة، وفي الدقيقة 33 نجح أحمد عاطف من تسجيل هدف التعادل لفريق مودرن سبورت، لكن قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام سيراميكا

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا والذي جاء كالتالي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد مصطفى، محمد دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم,

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، إبراهيم اجاسا

هجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى،عبد الله حافظ، فيجيري، أميسي، محمد صبري، محمود شعبان، محمود رزق، أحمد كباكا، ايبا.

 

تشكيل سيراميكا أمام مودرن سبورت

 وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - احمد هاني - احمد عابدين  - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - چون ايبوكا

 

مباراة سيراميكا مودرن سبورت 

ويدخل الفريقان لقاء اليوم بحثا عن الفوز بعدما تعادل سيراميكا أمام حرس الحدود في الجولة الماضية، كما تعادل مودرن سبورت مع زد بالجولة ذاتها.

 

ترتيب سيراميكا مودرن سبورت بالدوري 

 ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادى عشر فى ترتيب الدورى الممتاز  برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

فيما يحتل فريق مودرن سبورت المركز الثانى عشر فى ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات ولم يعرف الفوز أو الهزيمة، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفا واستقبلت شباكهم مثله.

 

نظام الدوري الممتاز

 ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري مودرن سبورت سيراميكا مباراة مودرن سبورت وسيراميكا مودرن سبورت وسيراميكا

مواد متعلقة

الدوري السعودي، الاتحاد يتقدم على الاتفاق بهدف في الشوط الأول (فيديو)

الدوري المصري، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام سيراميكا

الدوري المصري، القندوسي يقود تشكيل سيراميكا أمام مودرن سبورت

الدوري الإسباني، ريال مايوركا يخطف فوزا غاليا من فالنسيا بنتيجة 2-1

الدوري الفرنسي، لانس يفوز على ستاد ريمس بثنائية نظيفة

شوبير: شيكابالا نجم كبير ومحمد الشناوي الحارس الأفضل في مصر

شوبير: أفضل اعتزال ابني مصطفى الكرة على انتقاله للزمالك

بند الـ8 سنوات اتعمل لإزاحتي، شوبير: أنا رئيس اتحاد الكرة الجديد بعد أربعة مواسم

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية