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ثقافة وفنون

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر

بهاء سلطان وروبي
بهاء سلطان وروبي

 يحيي الثنائي بهاء سلطان وروبي حفلا غنائيا في فاميلي بارك 6 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل بهاء سلطان وروبي عن أسعار التذاكر والتي جاءت على النحو التالي:

الفئة الأولى 507 جنيهات.

الفئة الثانية 807 جنيهات.

الفئة الثالثة 1507 جنيهات.

الفئة الرابعة 2507 جنيهات.

 

حفل بهاء سلطان وروبي في فاميلي بارك  

 ومن المفترض أن يقدما روبي وبهاء سلطان خلال حفل فاميلي لاند، عدد كبير من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

 

آخر أغاني الفنان بهاء سلطان

أغنية "أنا من غيرك"، غناء المطرب بهاء سلطان، كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي نادر حمدي.

 

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