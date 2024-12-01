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رياضة

مانشستر يونايتد يضرب إيفرتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره إيفرتون بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

سجل رباعية مانشستر يونايتد كل من ماركوس راشفورد هدفين في الدقائق 33 و45، وسجل جوشوا زيركزي في الدقائق 40 و63.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد إيفرتون 

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز.

في خط الوسط: أماد ديالو – كاسيميرو – كوبي ماينو – ديوجو دالوت.

في خط الهجوم: برونو فيرنانديز – جوشوا زيركيزي – ماركوس راشفورد.

 

تشكيل ايفرتون ضد مانشستر يونايتد 

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز 15 برصيد 11 نقطة.

 

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