استبعاد مصطفى محمد من مباراة نانت وباريس سان جيرمان

أعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه الرسمي، المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام نظيره باريس سان جيرمان، في الدوري الفرنسي.

ولم يشهد التشكيل الأساسي أو مقاعد البدلاء لفريق نانت تواجد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني.

وجاء تشكيل نانت الأساسي كالتالي:"

ولم يكشف نادي نانت سبب استبعاد مصطفى محمد من مباراة باريس سان جيرمان.

فيما كان لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أعلن قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراة نانت اليوم السبت، في الجولة 13 بالدوري الفرنسي.

عاد لقائمة باريس سان جيرمان المهاجم البرتغالي جونسالو راموس بعد غياب طويل عن المشاركة في الدوري بعد إصابته في كاحل القدم خلال مواجهة لوهافر في الجولة الأولى خلال أغسطس الماضي.

قائمة باريس سان جيرمان

وضمت قائمة باريس سان جيرمان، كلا من: "دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، رويز، راموس، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، مواني، نونو مينديس، زاير إيمري، بيرالدو، زاجي، سكرينيار، بيرالدو، سافونوف، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز".

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، بينما يقبع نانت في المركز 18 برصيد 10 نقاط.

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