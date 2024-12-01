ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام مباريات الجولة الـ 13 من البريميرليج.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لرصيد 31 نقطة قبل قمة الجولة بين الريدز ومانشستر سيتي بملعب آنفيلد.

ويسدل الستار اليوم الأحد على مباريات الجولة الـ 13 بـ 4 مواجهات بين تشيلسي ضد أستون فيلا، وتوتنهام ضد فولهام، ومانشستر يونايتد ضد إيفرتون، وليفربول ضد مانشستر سيتي.

ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 31 نقطة

2- آرسنال 25 نقطة

3- برايتون 23 نقطة

4- مانشستر سيتي 23 نقطة

5- تشيلسي 22 نقطة

6- نوتينغهام فورست 22 نقطة

7- برينتفورد 20 نقطة

8- توتنهام هوتسبير 19 نقطة

9- أستون فيلا 19 نقطة

10- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

11- بورنموث 18 نقطة

12- فولهام 18 نقطة

13- مانشستر يونايتد 16 نقطة

14- وست هام يونايتد 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقطة

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- كريستال بالاس 9 نقاط

18- وولفرهامبتون 9 نقاط

19- إبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 إلى ملعب “آنفيلد”، حيث القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ونظيره مانشستر سيتي في الجولة الثالثة عشرة.

يسعى ليفربول للابتعاد أكثر في صدارة الدوري، بينما يطمح مانشستر سيتي لتقليص الفارق مع المتصدرين.

وتأتي هذه المواجهة بالتزامن مع سلسلة من النتائج الإيجابية لفريق "الريدز"، فيما يعاني فريق "السيتيسينز" من سوء النتائج إذ لم يفز في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات.

وفي آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فاز فريق "السيتيسينز" في مباراتين مقابل فوز وحيد لفريق "الريدز"، وسيطرت نتيجة التعادل على مباراتين.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة



تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة 6:00 مساء، وستُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتولى المعلق حفيظ دراجي التعليق على أحداث اللقاء.

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