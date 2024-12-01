الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ترتيب فرق الدوري
ترتيب فرق الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام مباريات الجولة الـ 13 من البريميرليج.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لرصيد 31 نقطة قبل قمة الجولة بين الريدز ومانشستر سيتي بملعب آنفيلد.

ويسدل الستار اليوم الأحد على مباريات الجولة الـ 13 بـ 4 مواجهات بين تشيلسي ضد أستون فيلا، وتوتنهام ضد فولهام، ومانشستر يونايتد ضد إيفرتون، وليفربول ضد مانشستر سيتي.

 

ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

1- ليفربول 31 نقطة
2- آرسنال 25 نقطة
3- برايتون 23 نقطة
4- مانشستر سيتي 23 نقطة
5- تشيلسي 22 نقطة
6- نوتينغهام فورست 22 نقطة
7- برينتفورد 20 نقطة
8- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
9- أستون فيلا 19 نقطة
10- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
11- بورنموث 18 نقطة
12- فولهام 18 نقطة
13- مانشستر يونايتد 16 نقطة
14- وست هام يونايتد 15 نقطة
15- إيفرتون 11 نقطة
16- ليستر سيتي 10 نقاط
17- كريستال بالاس 9 نقاط
18- وولفرهامبتون 9 نقاط
19- إبسويتش تاون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 إلى ملعب “آنفيلد”، حيث القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ونظيره مانشستر سيتي في الجولة الثالثة عشرة.

يسعى ليفربول للابتعاد أكثر في صدارة الدوري، بينما يطمح مانشستر سيتي لتقليص الفارق مع المتصدرين.

وتأتي هذه المواجهة بالتزامن مع سلسلة من النتائج الإيجابية لفريق "الريدز"، فيما يعاني فريق "السيتيسينز" من سوء النتائج إذ لم يفز في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات.

وفي آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فاز فريق "السيتيسينز" في مباراتين مقابل فوز وحيد لفريق "الريدز"، وسيطرت نتيجة التعادل على مباراتين.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة


تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة 6:00 مساء، وستُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتولى المعلق حفيظ دراجي التعليق على أحداث اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الانجليزي ليفربول ضد مانشستر سيتي ليفربول مانشستر سيتي توتنهام

مواد متعلقة

ليفربول ضد مانشستر سيتي، كل ما تحتاج معرفته عن قمة الدوري الإنجليزي

آرسنال يضرب وست هام بخماسية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي (صور)

لمراقبة مرموش، توتنهام يرسل كشافين لمباراة فرانكفورت وميتييلاند الدنماركي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وتعادل مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

مصير بشار الأسد الغامض، توفيق عكاشة: ما يحدث في سوريا يذكرني بنهاية صدام

منوعات

المزيد

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

أميرة ويلز تتحدث عن أفضل هدية في عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسمائها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية