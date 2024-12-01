رصف امتداد شارع بورسعيد بمدينة السنطة في الغربية (صور)

قامت الأجهزة المعنية في محافظة الغربية برصف امتداد شارع بورسعيد أمام فندق "الفندقية" بطول 300 متر وعرض 8 أمتار، وذلك في إطار جهود تحسين البنية التحتية وتطوير شوارع مدينة السنطة.

يأتي هذا المشروع تحت إشراف الدكتورة منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، حيث يهدف إلى تحسين حركة المرور وتيسير التنقل للمواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنطقة لتوفير بيئة أفضل للمواطنين والزوار.

وقالت رئيسة مدينة السنطة أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير شبكات الطرق والشوارع الحيوية في المدن والقرى، بما يتماشى مع جهود القيادة السياسية في تحسين مستوى الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشادت رئيسة مركز ومدينة السنطة بمستوى تنفيذ الأعمال، مؤكدة على استمرارية المشروعات التنموية التي تساهم في تسهيل حركة السير وتعزيز الاستقرار المروري في المدينة.

وأحظت “صالح”انه من المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين الحركة المرورية وتقليل الاختناقات في المنطقة، بالإضافة إلى رفع المستوى الجمالي لشوارع المدينة بما يتماشى مع خطة التطوير المستدامة لمراكز ومدن المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.