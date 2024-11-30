محافظ الغربية: لقاءات دورية مع نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

استكمل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عقد لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لمناقشة القضايا المتعلقة بخدمات المواطنين وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات،في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ الغربية مع النواب عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتحسين المرافق والخدمات في مراكز ومدن المحافظة، وأكد الجندي أن هذه اللقاءات تُعد فرصة لتبادل الآراء والمقترحات حول كيفية تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حلول سريعة للمشكلات التي تواجههم.

وأشار محافظ الغربية إلى أن التواصل المستمر مع النواب يمثل أولوية للمحافظة، مع التركيز على إيجاد حلول عملية وفعّالة للمشكلات اليومية التي يعاني منها الأهالي. وأضاف أن المحافظة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الخدمات، بما يحقق رضا المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وفي ختام اللقاء، أشاد محافظ الغربية بدور النواب الفعّال في التواصل مع المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين القيادة التنفيذية والبرلمانية هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة.

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