حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

سادت حالة من الهلع والرعب بين أهالي مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، إثر ظهور حيوان زاحف غريب الشكل يشبه التمساح، يتجول في أحد الأراضي الفضاء بشارع أحمد عرابي بمنطقة البراجيل.

وقد تمكن أهالي المنطقة من رصد هذا الحيوان النادر، والذي لم يشاهد من قبل في المنطقة، مما أثار الذعر بينهم وتسبب في حالة من الهلع.

وتم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة، والتي سارعت إلى التعامل مع الموقف.

وتصادف وجود الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز أوسيم، في جولة ميدانية بالمنطقة، مما ساهم في تسريع عملية التعامل مع الحادثة.

تشكيل فريق من رجال المركز لتعقب الحيوان والسيطرة عليه

وعلى الفور، تم تشكيل فريق من رجال المركز لتعقب الحيوان والسيطرة عليه. وبعد عملية بحث مكثفة، تمكن الفريق من العثور على الحيوان داخل قطعة الأرض التي شوهد فيها لأول مرة، وتمكنوا من محاصرته والقبض عليه بنجاح.

وجرى نقل الحيوان إلى الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حيث سيتم فحصه وتحديد نوعه بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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