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رياضة

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك في الدوري الممتاز (فيديو وصور)

الأهلي والبنك الأهلي
الأهلي والبنك الأهلي

تعادل النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 0-0 في الشوط الأول المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام الأهلي  والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وفور استبدال احمد ياسر ريان من المباراة ونزول زميله جريندو في الدقيقة 40، نقل اللاعب إلى المستشفى للإطمئنان على حالته.

جماهير الأهلي توجه رسالة لـ إمام عاشور 

وحرصت جماهير الأهلي على توجيه رسائل لـ إمام عاشور لاعب الفريق بعد ازماته الماضية من خلال تواجدهم في مدرجات إستاد السلام في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

وردتت جماهير الاهلي في المدرجات:"
كل الدعم يا رمضان.. مفيش لاعب فوق الكيان 
إمام عاشور خليك فايق.. النادي الأهلي غير الزمالك
الالتزام أولوية.. تي شيرت الأهلي مسئولية 
صالح قالها الكل يطيع.. النادي الأهلي فوق الجميع.

تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

تشكيل البنك الأهلي أمام الأهلي 

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى 

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى 

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور 

خط الهجوم: احمد ياسر ريان، أسامة فيصل 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 

أحمد صبحى، سيرجى أكا، هشام صلاح، داو سيريل، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار، جريندو.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي الليلة في الدوري

واستبعد مارسيل كولر مدرب الأهلي كل من: محمد الشناوي، إمام عاشور، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله.

ترتيب الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بواقع الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد، بينما يقع البنك الأهلي في المركز قبل الأخيرة في الترتيب برصيد نقطة وحيدة، حيث تعادل في مباراة وخسر في مواجهتان. 

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