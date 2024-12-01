الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مرورية لضبط المركبات المخالفة بشوارع السنطة في الغربية (صور)

حملة مرورية لضبط
حملة مرورية لضبط المركبات المخالفة بشوارع السنطة في الغربية

شن قسم مرور مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، حملة مكبرة صباح اليوم بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك لضبط الدراجات النارية والتوك توك غير المرخص وتسهيل حركة المرور أمام طلاب المدارس.

محافظ الغربية: لقاءات دورية مع نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

حريق يلتهم شقة سكنية بـ طنطا في الغربية

وكان العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، وجه قسم مرور مدينة  السنطة، بشن حملات يومية قادها رئيس القسم منذ بدء الدراسة بالمدارس والجامعات، شملت محيط المدارس بالشوارع الرئيسية والفرعية، 
 

وأسفرت الحملة برئاسة المقدم حسين ابو ليمون عن ضبط عدد من المركبات المخالفة، وتم التحفظ عليهم وتحرير المحاضر اللازمة بـ السنطة.

كما تم شن حملات صباحية بالمواقف لتسهيل ركوب الطلاب والموظفين وحل الأزمة والتنبيه عليهم بعدم مخالفة التسعيرة المقررة من مواقف محافظة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية: لقاءات دورية مع نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

تعليم الغربية: اعتماد 213 مدرسة من هيئة الجودة

حريق يلتهم شقة سكنية بـ طنطا في الغربية

محافظ الغربية يوافق على اعتماد الأحوزة العمرانية لـ16 قرية و40 عزبة

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

مصير بشار الأسد الغامض، توفيق عكاشة: ما يحدث في سوريا يذكرني بنهاية صدام

منوعات

المزيد

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

أميرة ويلز تتحدث عن أفضل هدية في عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسمائها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية