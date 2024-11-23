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رياضة

الإسكواش، علي فرج يتأهل لنهائي بطولة سنغافورة المفتوحة

علي فرج، فيتو
علي فرج، فيتو

الإسكواش، تأهل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، لنهائي بطولة سنغافورة المفتوحة، بعد الفوز على بطل منتخب ماليزيا إين يو نج بنتيجة (3-1).

وخسر اللاعب المصري محمد أبو الغار لقب بطولة الصين المفتوحة للإسكواش، بعد الهزيمة أمام الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة (1-3)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما الأحد 3 نوفمبر.

كما خسرت فريدة محمد لاعبة منتخب مصر للإسكواش، لقب بطولة الصين المفتوحة بعد الخسارة أمام لاعبة ماليزيا راشيل أرنولد بنتيجة (3-0)، في المباراة النهائية.

 

سيطرة مصرية على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة

وكانت مصر قد سيطرت على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وحصد علي فرج لاعب منتخبنا الوطني لقب منافسات الرجال، بعد الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (3-0).

وفي منافسات السيدات حصدت نوران جوهر لقب البطولة بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية.

وتأهل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز على زميله مازن هشام بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

وتأهلت نور الشربيني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على لاعبة أمريكا أوليفيا ويفر بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

ووصلت نوران جوهر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها هانيا الحمامي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

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