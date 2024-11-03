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رياضة

الإسكواش، محمد أبو الغار يخسر لقب بطولة الصين المفتوحة

محمد أبو الغار، فيتو
محمد أبو الغار، فيتو

الإسكواش، خسر اللاعب المصري محمد أبو الغار لقب بطولة الصين المفتوحة للإسكواش، بعد الهزيمة أمام الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة (1-3)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الأحد.

كما خسرت فريدة محمد لاعبة منتخب مصر للإسكواش، لقب بطولة الصين المفتوحة بعد الخسارة أمام لاعبة ماليزيا راشيل أرنولد بنتيجة (3-0)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الأحد.

سيطرة مصرية على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة

وكانت مصر قد سيطرت على ألقاب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وحصد علي فرج لاعب منتخبنا الوطني لقب منافسات الرجال، بعد الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (3-0).

وفي منافسات السيدات حصدت نوران جوهر لقب البطولة بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية.

وتأهل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز على زميله مازن هشام بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

وتأهلت نور الشربيني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على لاعبة أمريكا أوليفيا ويفر بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

ووصلت نوران جوهر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها هانيا الحمامي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

نور الشربيني تتصدر تصنيف الإسكواش

وتصدرت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وجاءت نوران جوهر في المركز الثاني، وهانيا الحمامي في المركز الثالث، وروان العربي في المركز الـ8، وأمينة عرفي في المركز العاشر.

التصنيف العالمي، فيتو
التصنيف العالمي، فيتو

وشهدت المراكز من الـ11 وحتى الـ20 تواجد 5 لاعبات مصريات، حيث احتلت سلمى هاني المركز الـ11، وفيروز أبو الخير في المركز الـ13 وندى عباس في المركز الـ14، وفريدة محمد في المركز الـ17، وسناء إبراهيم في المركز الـ20.

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