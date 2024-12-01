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محافظات

الإعدام شنقا لربة منزل قتلت أما ونجلها حرقا بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا،
محكمة جنايات شبرا، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا لربة منزل، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها على ما اقترفته، لقيامها بقتل أم ونجلها حرقا إثر خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

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الإعدام شنقا لربة منزل لقيامها بقتل أم ونجلها بالقليوبية

وأحالت النيابة: شيماء.ج.ع، 40 عاما، ربة منزل، مقيمة شارع الرشاح خلف الجمعية، أرض عثمان هلال العادلي، قسم قليوب، في القضية رقم 5682 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنها بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية قتلت عمدًا المجني عليهما ن. ك. ح، وم. م. ح. مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك، إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى.

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وأعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما وسكبت المواد المعجلة للاشتعال وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوء فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ودفعت المجني عليهما صوب النيران، قاصدة من ذلك إزهاق روحهما فسقطا داخل النيران وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات بالقليوبية.

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