يقام 7 ديسمبر.. تفاصيل حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية بدورتها الـ11

تقيم جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، حفل توزيع جوائز دورتها الحادية عشرة، وذلك تحت رعاية المهندس نجيب ساويرس مؤسس الجائزة، في تمام السادسة والنصف مساء يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري، بقاعة إيوارت التذكارية بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

جائزة أحمد فؤاد نجم

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، وعلى مدار 10 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرا حقيقيا ومقياسا واضحا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلا ثقافيا هاما وفكريا وفنيا أيضا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

وجائزة أحمد فؤاد نجم يبلغ إجمالي قيمتها المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية ٥٠ ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.

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