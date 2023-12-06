بالأسماء، القائمة القصيرة للدواوين بجائزة أحمد فؤاد نجم في دورتها العاشرة

ينطلق بعد قليل، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها العاشرة، وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والنقاد.



القائمة القصيرة للدواوين



وكشفت الجائزة عن القائمة القصيرة للدواوين المشاركة في دورة هذا العام كل من: "قبل ما نتحول زومبي" لمحمد موسى، و"آخر معجزة للرقص" لمحمود وجيه، "قبل ما يكتمل الرحيل" لمحمد الشهاوي، "لكنه مش شايف أمل" لأحمد الشمسي.



وجاء في القائمة القصيرة للأعمال الشعرية أيضا كل من ديوان "أشياء بتسقط من جيوب الملل" لمحمد خيري، "خطر" لسعيد سلامة، "قطط الكهوف" لمحمود عزت، "السيرة المنسية لفلان" لخلف جابر، "فصوص من سكري الشفاف" لهناء الوصيف.

Advertisements



جائزة أحمد فؤاد نجم



وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية وعلى مدار 9 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرا حقيقيا ومقياسا واضحا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلا ثقافيا هاما وفكريا وفنيا أيضا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.



قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية



وجائزة أحمد فؤاد نجم يبلغ إجمالي قيمتها المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية ٥٠ ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.