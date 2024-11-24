الصاروخ الذي نحتاجه !

تعيش أوروبا في حالة فزع منذ أطلقت روسيا سلاحها الصاروخي يوم الجمعة الماضي علي مدينة دنيبرو الاوكرانية.تراجع أمريكا اوراقها الدفاعية الصاروخية منذ تجاوز الصاروخ التجريبي الروسي كل الدفاعات والاعتراضات.

بعد غد الثلاثاء يجتمع حلف الأطلنطي، لبحث تداعيات استخدام روسيا لصاروخ باليستي. الصاروخ الروسي المفزع ليس عابرا للقارات، بل هو متوسط المدى، وهو تحت الاختبار والتجريب، ومن الواضح أن نجاحه لن نقول فاجأ أصحابه الروس بقدر ما أدهشهم، لكنه يشجعهم علي فتح خط إنتاج كامل من هذه النوعية فرط الصوتية، وكما قال الرئيس الروسي بوتن فإن الإنتاج يسيرون للمدى القصير والمتوسط، أي أنه ليس عابرًا للقارات، أي أنه لن يعبر المحيط إلى أمريكا، وقال بوتين إنه ليس سلاحًا استراتيجيًّا لكن فعاليته وقوته التدميرية تعادل نتائج التدمير الناتج عن استخدام صواريخ استراتيجية. الصاروخ يمكنه ضرب مدن في أوروبا في ثوان.نعم في ثوان، فهو فائق السرعة، فائق الصوت بعشرين مرة، وهو متعدد الرؤوس، ولا تستطيع أية أجهزة رادار كشفه، ولا اية منظومة دفاعية تستطيع صده واسقاطه. يمثل هذا الصاروخ أزمة دفاعية حادة في أوروبا وعبر الأطلنطي في الولايات المتحدة، وهو نتاج تكنولوجيا روسية متفوقة، أبدعتها العقلية العسكرية والعلمية الروسية، تحت ضغط الحرب الجارية منذ أكثر من ألف يوم لصد الغرب عن عتبة البيت الروسي وإبعاده بعد أن استخدم أوكرانيا لاستفزاز روسيا. تمكنت إذن روسيا من تطوير هذا السلاح في وقت الحرب،بينما تعاني دول الناتو من حالة تجريف لمخزونها الدفاعي الصاروخي بسبب إمدادات لا تنقطع لأوكرانيا بهدف تعزيز قدرتها على مواصلة استنزاف روسيا وانهاكها عسكريًّا واقتصاديًّا، وهو ما لم يحدث، ولن يحدث. وقبل يومين وقع تطور مهم علي المستوى السياسي، إذ اجرى المستشار الألماني شولتز اتصالًا طويلًا مع الرئيس الروسي بوتن،تحدث كلاهما فيه عن موقفه وعن اصل الأحداث، ومن بدأ ومن استفز، وهي مكالمة مفهوم أنها تعزز موقف شولتز المتداعي انتخابيا، لكنها على أية حال خطوة دبلوماسية قد تفتح باب الاتصالات من جديد، خاصة أن ألمانيا وفرنسا هما رأس الحربة في الحشد الأوروبي ضد موسكو.

يعرف الرئيس الأوكراني أن المساعدات الأوروبية وحدها لن تعينه على الفوز بالحرب، وهو في الحقيقة يعلم أنه لن ينتصر مهما أعطاه الغرب من قدرات، وهو قال أن تراجع المساعدات العسكرية الأمريكية بمجئ ترامب يعني هزيمة أوكرانيا، وبالتالي هزيمة أوروبا، أي هزيمة الغرب.هذا ما يبيعه زيلنسكي لأسياده في الغرب.

مع وصول ترامب، الذي يمارس فعليا صلاحيات الرئيس قبل تنصيبه بشهرين، سيتابع العالم جدية ومصداقية ما أعلنه في سيرك السباق الانتخابي عن وقف الحرب في أربع وعشرين ساعة فقط.

الغرب يحترم القوة، ولا قوة الإ بالعلم، والعلماء الروس يعملون بلا توقف لتحديث قدرات بلادهم الدفاعية، وروسيا هي اكبر واقوي دولة منتجة للصواريخ في العالم.. في الوقت ذاته ننصرف نحن الى تفاهات الفضائح، وينقلب تجار فينا علينا سرقة ونهبًا واستغلالًا واستحلالًا

ما أحوجنا نحن العرب إلى صاروخ فعال جديد مدمر اسمه العابر …للتفاهات والعداوات والمعايرات. صاروخ احترام العلماء بقدر احترام الراقصات والراقصين، وهؤلاء ليسوا فقط في الكباريهات والملاهي، بل في مناصب، وأعمال. انظر حولك تجدهم يحاصرونك !

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