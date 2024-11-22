بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأدى طقوسا تلمودية مع عشرات المستوطنين.

بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي

وفي وقت سابق، أعلنت الأوقاف الفلسطينية في الخليل، في بيان صدر عنها، أن جيش الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي ومنع رفع الأذان بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد العرش (اليهودي).

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

ويقع المسجد الإبراهيمي في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وينسب المسجد -الذي يطلق عليه أيضا اسم الحرم الإبراهيمي- إلى النبي إبراهيم الخليل عليه السلام المدفون فيه قبل 4 آلاف عام.

وتتكرر عمليات اقتحام المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي التي يقوم بها المستوطنون اليهود المتطرفون، والاعتداء على المصلين الفلسطينيين في القدس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا