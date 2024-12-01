بعد انفصال عربتي قطار بضائع بالمنيا، انتظام الحركة على خط الصعيد

عادت حركة القطارات إلى الانتظام من الجانبين، وذلك بعد حدوث انفصال لعربتين من قطار بضائع رقم 2042 المتجه من الصعيد إلى القاهرة في محافظة المنيا.

انتظام حركة القطارات في المنيا



وأكد مصدر من هيئة سكك حديد المنيا، اليوم الأحد، عودة انتظام حركة قطارات الصعيد بالكامل، سواء الطالع إلى الجنوب أو النازل باتجاه الشمال.

هيئة سكك حديد المنيا

وأضاف المصدر أن تم الدفع بجرار من أجل سحب العربتين من قطار بضائع حيث وقع الحادث في نطاق محافظة المنيا نتيجة عدم انتظام سرعة القطار دون وجود أي إصابات.

الأجهزة الأمنية في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، تلقت بلاغًا من شرطة السكك الحديدية، يفيد بانفصال عربتين من قطار بضائع رقم 2042 أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، دون خسائر بشرية.

فرق السكة الحديد في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وفرق السكة الحديد في المنيا إلي موقع البلاغ وتم الدفع بجرار لسحب العربتين المتعطلتين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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