الأحد 01 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن أسيوط

ضبط فرد أمن إداري لسرقته الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية بالشروق

ضبط 6 أطنان دقيق طن مهرب خلال حملات تموينية 

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 6 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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الرقابة على الأسواق التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز البيع بأزيد من السعر المقرر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين

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